Rabobank kondigt volledig vertrek uit Rusland aan

Rabobank staakt al zijn activiteiten in Rusland. De Nederlandse bank, die vooral met dochterbedrijf DLL actief is in het land, is al begonnen met het vertrek uit Rusland. Rabobank zegt geen zaken meer te willen doen met een ‘regime dat op agressieve wijze een ander soeverein land binnenvalt’.

Rabobank heeft relatief kleine zakelijke belangen in Rusland. DLL houdt zich vooral bezig met lease- en financieringscontracten voor landbouwmachines. De Russische activiteiten waren in maart goed voor ongeveer 300 miljoen euro aan lopende contracten.