D66 en CU willen soepelere voorwaarden duurzaamheidssubsidie

Huizenbezitters moeten nu in een kalenderjaar minimaal twee verduurzamingsmaatregelen nemen om voor subsidie in aanmerking te komen. Zij kunnen dan 30 procent van hun investering in bijvoorbeeld extra isolatie of een warmtepomp vergoed krijgen. Maar door de drukte in de bouw is het lang niet altijd mogelijk om twee aanpassingen te doen.

D66 en ChristenUnie roepen het kabinet daarom op de regels te versoepelen. Mensen zouden ook subsidie moeten kunnen krijgen als zij bijvoorbeeld één verduurzamingsmaatregel nemen, of twee in twee jaar tijd. Op die manier kunnen meer woningeigenaren van de regeling gebruikmaken.

Laatste zetje

‘Subsidies werken pas als mensen die echt gebruiken’, zegt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg. ‘Daarom moet de subsidieregeling voor huiseigenaren versoepeld worden. Dat is beter voor het klimaat, beter voor je portemonnee en we gaan sneller af van het gas van Poetin.’

Zijn collega Pieter Grinwis van de ChristenUnie wijst erop dat de verplichting om twee maatregelen te treffen ook nadelig uitpakt voor mensen met een laag inkomen en weinig spaargeld. ‘Het is meer dan hoog tijd dat dit verandert.’ De ChristenUnie deed daar al eerder voorstellen voor en hoopt dat deze oproep ‘het laatste zetje’ geeft.