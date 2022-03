Kremlin ziet geen doorbraak in gesprekken met Oekraïne

Het Kremlin heeft hoopvolle verwachtingen over de onderhandelingen met Oekraïne de grond ingeboord. ‘We kunnen niet stellen dat er iets veelbelovends of enige doorbraak was’, zei woordvoerder Dmitri Peskov. Volgens hem is er nog veel werk te verrichtten. Hij merkte wel op dat Moskou het positief vindt dat Kiev zijn eisen op schrift heeft gesteld.

Delegaties van beide kanten waren een dag eerder positief over onderhandelingen in Istanbul, waarbij Oekraïne onder meer voorstellen deed over toekomstige neutraliteit als grote landen, ook van de NAVO, via de VN-Veiligheidsraad veiligheidsgaranties bieden. Moskou beloofde na het overleg de militaire operaties rond de hoofdstad Kiev en de noordelijke stad Tsjernihiv drastisch te reduceren als gebaar van goede wil voor verdere onderhandelingen.

In Kiev was het afgelopen nacht weliswaar relatief rustig, maar in Tsjernihiv en omgeving regende het volgens de regionale gouverneur bombardementen. De Oekraïense president Volodimir Zelenski is sceptisch over de woorden van ‘vertegenwoordigers van een land dat blijft vechten met de bedoeling om ons te vernietigen’.