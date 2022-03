Russen maken geen haast met betalingen in roebels voor gas

De Russische regering werkt ook nog ideeën uit om voor nog meer exportgoederen roebels te vragen, maakte de woordvoerder bekend.

Eerder op woensdag waarschuwde de voorzitter van het Russische lagerhuis, Vjatsjeslav Volodin, de Europese Unie nog dat lidstaten snel roebels moeten inslaan om gas te kopen. Veel westerse landen en bedrijven veroordeelden de eis om gas in roebels af te rekenen, waaronder Nederlandse energiemaatschappijen. Duitsland bestempelde de stap als contractbreuk, omdat eerder was afgesproken om af te rekenen in euro’s of dollars.