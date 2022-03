China en Rusland veroordelen westerse sancties om oorlog Oekraïne

China en Rusland veroordelen de ‘illegale en contraproductieve’ sancties die westerse landen hebben opgelegd aan Moskou vanwege de oorlog in Oekraïne. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, voor het eerst in China sinds de invasie ruim een maand geleden, voerde gesprekken met zijn ambtgenoot Wang Yi in de oostelijke provincie Anhui. China heeft daar in de stad Huangshan twee dagen van overleg over Afghanistan georganiseerd waarbij ook onder meer de VS, Pakistan en de Taliban aanschuiven.