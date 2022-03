COA wil wel rijksgebouwen, maar alleen voor langere tijd

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen wel huisvesten in leegstaande rijksgebouwen, maar alleen als die voor langere tijd beschikbaar zijn. De meeste rijksgebouwen moeten flink verbouwd worden om als woonruimte te kunnen dienen. Het heeft volgens het COA weinig zin om daar miljoenen euro’s in te steken als de ruimte maar voor beperkte tijd gebruikt kan worden, zegt een woordvoerster.

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting wil 15.000 plekken voor asielzoekers en vluchtelingen realiseren in leegstaande rijksgebouwen. Dat kunnen kantoren zijn, maar bijvoorbeeld ook de voormalige Koepelgevangenis in Breda is in beeld. Door rijksgebouwen in te zetten moet het nijpende tekort aan opvangplekken worden opgelost. Het COA heeft voor 1 juli 3500 nieuwe plaatsen nodig. Het is nog onbekend hoeveel Oekraïense vluchtelingen naar Nederland komen. Voor hen worden in eerste instantie 50.000 plekken gezocht.

Het COA heeft in de afgelopen jaren volgens een woordvoerster vrij veel leegstaande rijkspanden aangeboden gekregen, maar dat liep heel vaak stuk op onwillige gemeentebesturen. ‘Instemming van de gemeente is echt een groot obstakel’, aldus het COA. Als een rijkspand gaat dienen als asielzoekerscentrum moet het gebouw aan veel meer eisen voldoen dan een noodopvang, aangezien de bewoners voor langere tijd in een azc verblijven.