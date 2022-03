DNB pleit voor gerichtere aanpak coronasteun in toekomst

De overheid moet voortaan met veel gerichtere coronasteun komen als bedrijven opnieuw in de problemen komen door een virusuitbraak. Daarvoor pleit De Nederlandsche Bank (DNB) na een analyse van de steunmaatregelen die de regering vanwege de coronacrisis optuigde. Die maatregelen waren volgens de centrale bank succesvol bij het compenseren van omzetverliezen in het eerste jaar van de coronacrisis, maar een deel van de steun is ook terechtgekomen in bedrijfstakken die minder zijn geraakt door de crisis.