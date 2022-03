Pak sneeuw op komst

Er is momenteel zeer koude lucht onderweg, die veel neerslag met zich meebrengt. Woensdag overdag is het nog regelmatig zonnig met mogelijk plaatselijk een spatje regen en voelt het met maximaal 12 graden al kouder aan dan voorgaande dagen. In de nacht van woensdag op donderdag bereikt de koude lucht ons en valt de eerste regen en natte sneeuw.

Donderdag wordt met 3 graden een gure dag; het gaat dan in het oosten en zuidoosten regenen en in het westen, midden en noorden sneeuwen. Later op de dag kan het zelfs overal in Nederland wit worden. Ook gaat het nog harder waaien: in het binnenland is er sprake van windkracht 5 tot 6 en windvlagen tot 70 kilometer per uur. Op de Wadden kan het zelfs stormachtig worden met windkracht 8.

Vanaf zondag zachter

In de nacht naar vrijdag blijft het sneeuwen. ‘De temperaturen liggen dan rond het vriespunt, er is veel wind en de combinatie van dit alles maakt dat we bijna van een sneeuwstorm kunnen spreken, net als vorig jaar op 7 februari’, aldus Weer.nl. Lokaal kan er daardoor een sneeuwdek van 5 tot 10 centimeter komen te liggen, maar zeker in hoger gelegen delen van het land kan dat meer zijn.

Vrijdag blijft het vooral in de zuidelijke helft van het land mogelijk tot de middag sneeuwen. Met 4 tot 7 graden is het koud en in het zuiden wordt het waarschijnlijk nog kouder. Wel gaat de wind wat liggen. Het weekend wordt zonnig met nachtvorst en overdag een graad of 8. Vanaf zondag verdwijnt de kou en wordt het zachter en wisselvallig.