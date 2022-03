Kiev: relatief rustige nacht

De Oekraïense hoofdstad Kiev is in de nacht van dinsdag op woensdag niet beschoten, maar aan de rand van de stad wordt volgens locoburgemeester Mikola Povoroznik nog wel gevochten. Het was volgens hem daarom een relatief rustige nacht. Dinsdag kondigde Rusland aan het offensief in het noorden van Oekraïne op een laag pitje te zetten.

De aankondiging was op de dag van onderhandelingen in Istanbul tussen Oekraïne en Rusland over beëindiging van de oorlog. Beide partijen lieten zich positief uit na de eerste gespreksronde. Het is onduidelijk wanneer de volgende ronde is.

In het zuidoosten van Oekraïne hebben volgens de plaatselijke, pro-Russische autoriteiten Oekraïense strijdkrachten met artillerie een woonwijk in de stad Donetsk beschoten. Daarbij zijn een paar flatgebouwen getroffen en is een dode gevallen. Vier mensen raakten gewond, berichtte de leiding van de ‘Volksrepubliek’ Donetsk. Donetsk is sinds 2014 in handen van pro-Russische separatisten. Kort voor de Russische aanval op Oekraïne erkende het Kremlin de provincie Donetsk en de aangrenzende provincie Loehansk als onafhankelijke staten.