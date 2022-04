Nikkei lager, rest Aziatische beurzen juist positief gestemd

De meeste aandelenbeurzen in Azië zijn woensdag gestegen. Positieve berichten over vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne hielpen het sentiment, zoals dat eerder ook zo was in Europa en op Wall Street. De Nikkei in Japan was een uitzondering en daalde na teleurstellende cijfers over winkelverkopen. De Bank of Japan kondigde verder aan zijn opkoopprogramma iets uit te breiden.

In Hongkong was Evergrande New Energy Vehicle Group een grote daler. Dat bedrijf kondigde zijn eerste elektrische auto aan die in juni moet verschijnen, maar leverde 7,1 procent aan waarde in. Daarbij speelt mee dat moederbedrijf Evergrande een onderzoek heeft ingesteld naar het verdwijnen van geld dat was bedoeld als garantstelling voor schuldeisers. In de aandelen van het vastgoedbedrijf kan niet worden gehandeld.

Evergrande maakte verder bekend een belang in een groot project in de oostelijke stad Hangzhou te verkopen voor omgerekend zo’n 518 miljoen euro. Het bedrijf heeft honderden miljarden aan schulden en probeert al maanden om een faillissement te voorkomen.

Kuaishou

Techbedrijf Kuaishou daalde 5,5 procent na berichten dat de Chinese overheid onlinevideodiensten wil aanpakken. Ook zou er een limiet moeten komen aan het geven van geld door gebruikers aan andere gebruikers, wat een belangrijke inkomstenbron is voor Kuaishou. De concurrent van TikTok kwam zelf met goed ontvangen cijfers en denkt dit jaar winstgevend te worden.

De Hang Seng-index in Hongkong steeg tussentijds 1,5 procent, terwijl de beurs in Shanghai 1,8 procent aandikte. De Kospi in Seoul en de All Ordinaries in Sydney gingen respectievelijk 0,1 en 0,7 procent omhoog.

In Tokio daalde de Nikkei 0,8 procent tot 28.022,50 punten. Dat had deels te maken met het feit dat veel bedrijven ex dividend noteerden. Oliebedrijf Inpex daalde 3,1 procent en Nippon Steel leverde 5,4 procent in. Containervervoerder Nippon Yusen Kabushiki Kaisha daalde 8,9 procent. Techinvesteerder SoftBank ging wel omhoog, met 2,1 procent.