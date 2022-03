Academy belooft 'gepaste actie' na Will Smith-incident

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences gaat "passende maatregelen tegen de heer Smith" nemen omdat acteur Will Smith komiek Chris Rock tijdens de uitreiking van de Oscars een klap gaf. Dat laat de organisatie achter de filmprijzen weten in een brief naar haar leden volgens het tijdschrift Variety.

"Zoals geregeld in de Californische wet met betrekking tot leden van non-profitorganisaties zoals de Academy, en uiteengezet in onze Gedragsnormen, moet dit een officieel proces volgen dat enkele weken in beslag zal nemen", is te lezen in de brief die is verstuurd na het incident tussen Will Smith en Chris Rock.

De organisatie zegt in de brief ook "overstuur en verontwaardigd" te zijn. "De uitzending zondag van de 94e Oscars was bedoeld als een viering van de vele mensen in onze gemeenschap die het afgelopen jaar ongelooflijk werk hebben verricht. We zijn boos en verontwaardigd dat die momenten werden overschaduwd door het onaanvaardbare en ongewenste gedrag op het podium door een genomineerde."