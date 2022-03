China, VS, Rusland, Pakistan gaan situatie Afghanistan bespreken

Topdiplomaten uit China, VS, Rusland en Pakistan zullen deze week in China de situatie in Afghanistan bespreken, melden de Chinese en Amerikaanse ministeries van Buitenlandse Zaken. Ook vertegenwoordigers van de Taliban zijn uitgenodigd voor de gesprekken, die zullen plaatsvinden in het centrum van de stad Huangshan.

Afghanistan maakt een economische en humanitaire crisis door, die verergerd is door de stopzetting van Amerikaanse financiële hulp na de Taliban-overname. De door de VS geleide troepen vertrokken in augustus.

De VS zijn van mening dat zij met andere leden van de zogenoemde ‘Extended Troika’ - de drie wereldmachten plus Pakistan - er belang bij hebben dat de Taliban hun toezeggingen nakomen om een ​​inclusieve regering te vormen, samen te werken aan terrorismebestrijding en de Afghaanse economie weer op te bouwen, zo liet het Amerikaanse buitenlandministerie weten.

Vrijdag schortten de VS nog een gepland overleg met de Taliban op uit woede over een recentelijk ingesteld verbod op onderwijs voor meisjes in Afghanistan.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov is al in Huangshan aangekomen voor de gesprekken. Lavrov verbleef sinds de Russische invasie van Oekraïne vorige maand grotendeels in Rusland, maar reisde onlangs wel naar Turkije voor besprekingen met zijn Oekraïense ambtsgenoot.