Nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd

Met ingang van 30 maart is de oude gemeenteraad ook direct afgetreden. Van een overlap van gemeenteraden kan geen sprake zijn, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). "De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente, die bijvoorbeeld voor de burger bindende regels kan stellen (verordeningen) en vertrouwen in burgemeesters kan opzeggen. Ook al daarom is het onmogelijk dat er op enig moment twee gemeenteraden in functie zouden zijn."

In het onwaarschijnlijke geval dat de raad na woensdag middernacht zou moeten optreden, wordt de nieuwe raad met spoed bijeen geroepen. "Dan zal eerst de installatie moeten plaatsvinden, daarna kunnen besluiten worden genomen over spoedeisende zaken", stelt VNG.

Niet in alle gemeenten vindt woensdag een raadsinstallatie plaats. Zo zijn de nieuwe raadsleden van de gemeente Amsterdam vorige week al geïnstalleerd, vanwege een gemeentelijke herindeling met Weesp. Daarnaast deden niet alle gemeenten mee aan de verkiezingen op 14, 15 en 16 maart. In elf van de 345 gemeenten werd niet gestemd. In acht daarvan zijn vanwege herindelingen in de afgelopen jaren al raadsverkiezingen geweest. Dat zijn Eemsdelta, Boxtel, Vught en Oisterwijk (2020) en Maashorst, Land van Cuijk, Dijk en Waard, en Purmerend (2021). In de gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis volgt de stembusgang op een later moment. Deze gemeenten gaan per 1 januari 2023 samen.