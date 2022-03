Nederland leverde vooral diensten voor pijplijnen aan Rusland

Nederland voerde vorig jaar voor 2,4 miljard euro aan diensten uit naar Rusland en voor 212 miljoen euro naar Oekraïne. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat aangeeft dat ons land vooral diensten voor vervoer van goederen per pijplijn zoals olie en gas aan Rusland leverde. Naar Oekraïne ging het vooral om zakelijke en technische diensten.

Met de export van 2,4 miljard euro was Rusland goed voor 1,2 procent van de totale dienstenuitvoer. Daarmee was Rusland nummer achttien op de lijst van grootste afzetmarkten voor diensten, net voor buurland Finland. Oekraïne was de nummer 56 op die lijst.

Het Verenigd Koninkrijk was vorig jaar de grootste afzetmarkt voor diensten en was goed voor 13,7 procent van alle export. Duitsland en de Verenigde Staten zijn ook grote handelspartners.

Diensten

De import van diensten uit Rusland bedroeg vorig jaar 583 miljoen euro en bestond voornamelijk uit vervoersdiensten. Uit Oekraïne haalden we vooral vervoersondersteunende diensten, maar ook bijvoorbeeld computer- en informatiediensten. De import uit dat land was goed voor 167 miljoen euro.

Voor de import van diensten zijn de VS Nederlands grootste handelspartner. Bijna een vijfde van de invoer van diensten komt uit dat land. Ook het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn grote handelspartners.

Dit jaar zal de import en export van diensten naar Rusland vermoedelijk veel lager uitkomen. Niet alleen gelden er sinds de Russische inval in Oekraïne allerlei sancties, maar veel bedrijven hebben ook de banden met Rusland vrijwillig doorgesneden. Voor Oekraïne geldt dat de economie daar harde klappen krijgt vanwege de oorlog en veel bedrijven dus stilliggen.