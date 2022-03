Frans evacuatieplan Marioepol zit er nog niet in

In dit stadium is evacuatie de komende dagen niet mogelijk, aldus de Franse regering na het jongste telefoongesprek tussen de Franse president Emmanuel Macron en Poetin. Macron had zijn plan voor de ‘uitzonderlijke’ humanitaire operatie ‘voor iedereen die Marioepol wil verlaten’ eind vorige week gepresenteerd. Poetin zou nu hebben gezegd ‘dat hij erover zou nadenken.’

Marioepol is zwaar getroffen door Russische beschietingen, die al weken duren. Volgens de Oekraïense autoriteiten stierven zeker vijfduizend inwoners. In de stad is geen water, elektriciteit en verwarming meer.