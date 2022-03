Rusland wil obligatie van 2 miljard dollar in roebels aflossen

Rusland wil een staatsobligatie van 2 miljard dollar die volgende week maandag verloopt terugbetalen in Russische roebels. Dat heeft het Russische ministerie van Financiën bekendgemaakt. De stap om in roebels te betalen volgt op de steeds hardere westerse sancties tegen Moskou vanwege de invasie van Oekraïne.

Rusland heeft eerder ook al gezegd dat buitenlandse kopers van Russische brandstoffen in roebels moeten gaan betalen. Voorheen kreeg Rusland namelijk vooral in euro’s en dollars betaald voor olie en gas, maar door de harde sancties zijn die munteenheden minder praktisch voor het land.

Rusland heeft niet gezegd hoeveel van de lening exact teruggekocht gaat worden en wat er gebeurt als buitenlandse schuldeisers weigeren de aflossing in roebels te ontvangen. Kredietbeoordelaars hebben gesteld dat een betaling in roebels of enige andere valuta dan de dollar zal worden beschouwd als wanbetaling door Rusland. Het land zou dan na een wachtperiode van dertig dagen officieel als wanbetaler worden bestempeld.

Tot dusver heeft Rusland wanbetaling op buitenlandse schulden nog weten te voorkomen. De komende tijd lopen meer dollarobligaties af en moet ook rente worden betaald op schulden. Rusland heeft in totaal zo’n 150 miljard dollar aan buitenlandse schulden.