Landbouwminister Staghouwer onderzoekt invoering vleestaks

Landbouwminister Henk Staghouwer gaat de invoering van een heffing op vlees onderzoeken. ‘Ook via prijssignalen heeft de overheid de mogelijkheid om prikkels te geven richting meer duurzame en gezondere keuzes, zonder mensen in hun vrijheid te beperken’, zegt de bewindsman in een brief over het voedselbeleid. In het onderzoek wordt rekening gehouden met ‘de uitvoerbaarheid van de maatregel’.