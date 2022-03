Kuipers: paar honderd bedden voor overnemen Oekraïense zieken

Het kabinet denkt twee- tot driehonderd bedden beschikbaar te hebben om Oekraïense vluchtelingen met medische of geestelijke zorg uit andere EU-lidstaten over te nemen. Dat zei minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) na afloop van overleg met zijn Europese collega’s in Brussel. Zij spraken onder meer af om zoveel mogelijk samen te werken om de zorg voor de vluchtelingen uit Oekraïne in goede banen te leiden. ‘Dan gaat het bijvoorbeeld over het leveren van medicamenten en zo nodig ook het verdelen van patiënten’, aldus Kuipers.