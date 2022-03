RAI rekent na jaren van verlies op ‘behoefte aan fysiek contact’

‘Er zijn een paar vervelende dingen uit Covid gekomen. Maar er was ook besef dat fysieke ontmoetingen een groot goed zijn. Virtuele bijeenkomsten hebben ook hun functie, maar fysieke ontmoetingen zijn veel rijker’, zegt Riemens op de Amsterdam Drone Week, een van de eerste grote hybride evenementen in de RAI die na het opheffen van alle coronabeperkingen plaatsvindt.

Volgens Riemens is op het drone-evenement goed te merken dat mensen elkaar weer direct in de ogen willen kijken. ‘Ik heb op virtuele evenementen toch wel gemerkt dat je aandacht na een paar minuten al verslapt’, zegt hij. ‘En voor corona had je veel discussie over drukte in de stad. Dat is denk ik wel weg. Amsterdam heeft als economie een bezoekersindustrie nodig. Wij zorgen voor veel bezoekers die ook wat te besteden hebben en kennis en kunde meebrengen.

Optimistisch

In 2020 leed RAI een verlies van ruim 29 miljoen euro. Ook vorig jaar was het resultaat negatief, zegt Riemens, die precieze cijfers nog niet kan geven. ‘We dachten in september misschien nog een plusje te kunnen draaien, maar dat werd met de lockdown in november de nek omgedraaid’, aldus Riemens. In heel het jaar was RAI in totaal twee maanden open, waardoor naar naar schatting één zesde van alle geplande evenementen kon doorgaan.

Voor dit jaar zijn de vooruitzichten voorzichtig optimistisch. De agenda is propvol door alle inhaalevenementen maar qua publiek rekent RAI vooral op Europese bezoekers, in plaats van reizigers uit verdere oorden. Reizen is nog altijd onzeker, ook door de oorlog in Oekraïne. Russische exposanten en bezoekers hebben sowieso afgezegd door alle sancties tegen Rusland. ‘Als we over twee tot drie jaar op het niveau van voor corona zitten, ben ik heel tevreden. Ik ben optimistisch dat dit lukt’, aldus Riemens.

Tot een week geleden werd het evenementencentrum tijdelijk gebruikt als opvanglocatie van Oekraïense vluchtelingen, na eerder dienst te hebben gedaan als coronatest- en vaccinatielocatie voor de GGD. Hoewel dit volgens Riemens de waarde van een groot complex in de stad heeft bewezen, waren dit waarschijnlijk tijdelijke bijverdiensten.