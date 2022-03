ANWB wil volgend jaar medische drone inzetten

Als het aan de ANWB ligt vliegen volgend jaar de eerste drones rond die spoedleveringen voor ziekenhuizen verzorgen. De verkeersdienst werkt samen met andere bedrijven aan een dronedienst die bloedmonsters met spoed van en naar ziekenhuizen vervoert. Na een proef in het afgelopen najaar, mikken de initiatiefnemers op de eerste praktische inzet in 2023.

De ANWB is al verantwoordelijk voor de traumahelikopters en wil die graag aanvullen met drones. Daarvoor is een samenwerking opgezet met onder andere dronefabrikant Avy, telecomconcern KPN en post- en pakketbezorger PostNL. ‘We beginnen eerst met één route, met beperkte openingstijden. Denk daarbij aan één tot twee vluchten per dag’, zegt Simon Prent, verantwoordelijk manager voor drone-activiteiten bij de ANWB. Hij staat met de de Avy-drone op Amsterdam Drone Week in de RAI Amsterdam, een evenement over de civiele inzet van drones.

Die eerste vluchten zullen plaatsvinden vanuit het ziekenhuis Isala in Zwolle voor het vervoer van bloedmonsters. Over vijf tot zes jaar moet er in heel Nederland een dekkend netwerk voor dronevluchten voor medische spoedleveringen bestaan dat 24 uur per dag kan worden ingezet. ‘De drones kunnen tot 3 kilogram vervoeren. Gebruik je fantasie en bedenk wat je allemaal allemaal nog meer kunt vervoeren. Te denken valt ook aan vaccins, antigif of insuline.’

Risico

Het uitblijven van passende regelgeving is volgens Prent een van de grootste risico’s voor het project. De Europese luchtvaartautoriteit EASA is volgens hem vergevorderd met het opstellen van sluitende regelgeving voor drones. Maar de invoering daarvan op nationaal niveau gaat in Nederland langzaam, vindt Prent. Hij wijst naar Ierland, waar het al is toegestaan om drones buiten het eigen zichtveld te besturen. In Nederland zou dat bij de huidige regelgeving alleen mogelijk zijn als het luchtruim óf volledig wordt afgesloten óf als de drone in het door de luchtverkeersleiding gecontroleerde luchtruim vliegt. Om de ANWB-drone in te kunnen zetten, moet dat veranderen.

Volgens de ANWB zitten er veel voordelen aan de inzet van drones voor medische spoedleveringen. In landelijke gebieden worden veel gezondheidsdiensten gecentraliseerd, waardoor de spoedleveringen van bijvoorbeeld bloedmonsters voor veel verkeer met kleine ladingen zorgen. Die kunnen relatief duurzaam worden vervangen door drones. In grotere steden leveren onbemande vliegtuigen het voordeel op dat ze geen last hebben van verkeersopstoppingen, zegt Prent.