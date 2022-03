Zuid-Korea: claim lancering nieuwste raket Noord-Korea is vals

De claim van Noord-Korea dat het vorige week een nieuwe type van een intercontinentale raket heeft gelanceerd is waarschijnlijk vals, zegt het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. Noord-Korea lanceerde naar eigen zeggen een Hwasong-17, een type dat eind 2020 werd gepresenteerd. Maar volgens Zuid-Korea zijn er aanwijzingen dat het in werkelijkheid ging om het oudere type Hwasong-15.

Zuid-Korea wijst er onder meer op dat het op de beelden die de noorderburen vrijgaven mooi weer is, met een onbewolkte hemel, terwijl het vorige week boven de lanceerplek overwegend bewolkt was. Ook analyses van de vlucht van de intercontinentale raket duiden eerder op het oudere type Hwasong-15. De observaties van de Zuid-Koreaanse militairen bevestigen eerdere twijfels van deskundigen over de claim van Noord-Korea, waar staatsmedia de lancering omschreven als een nooit eerder vertoond ‘wonder’.

Volgens Koreaanse en Japanse functionarissen betrof de lancering donderdag wel de hoogste en de verste tot nu toe. De raket bereikte een hoogte van 6200 kilometer en legde een afstand van 1080 kilometer af. De Noord-Koreaanse raket kwam volgens Japan neer in zijn territoriale wateren.

Zuid-Korea en Japan reageerden woedend op de nieuwe rakettest van Noord-Korea en ook de Verenigde Staten spraken hun ongenoegen uit. Noord-Korea mag volgens resoluties van de VN-Veiligheidsraad geen ballistische raketten lanceren, maar gaat toch door met de ontwikkeling ervan en heeft dit jaar al meer dan tien van deze raketten getest. Eerdere lanceringen hebben geleid tot strenge internationale sancties tegen Noord-Korea.