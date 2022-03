Jongeren vaker slachtoffer van fraude dan oudere mensen

In 2020 kreeg 41 procent van alle volwassen Nederlanders te maken met een poging tot fraude. 16 procent werd daadwerkelijk slachtoffer, meestal van aankoopfraude. Bij die vorm van fraude bestelt iemand een artikel, betaalt daarvoor en krijgt vervolgens niets geleverd. Slachtoffers raken daardoor meestal kleine bedragen kwijt, maar soms gaat het ook om extreem hoge bedragen volgens hoogleraar cybersecurity en business Marianne Junger, die het onderzoek leidde.

Junger vond minder slachtoffers van andere bekende vormen van fraude, zoals de zogenoemde vriend-in-noodfraude, waarbij het lijkt alsof een bekende om een geldbedrag vraagt, datingfraude en spoofing: een oplichter lijkt van een bank te bellen en ontfutselt zo gegevens. Ruim de helft van de slachtoffers van spoofing informeert de bank daarover. Slechts 12 procent van alle fraudeslachtoffers doet aangifte bij de politie. Daardoor is het zicht op het voorkomen van fraude beperkt, aldus Junger, terwijl wel duidelijk is dat deze vorm van criminaliteit wereldwijd groeit.

Het Twentse onderzoek is het eerste onderzoek in Nederland naar slachtoffers van fraude. Een verzekeraar, de banken, de politie en een instelling voor creditcards werkten mee. De politie adviseert om fraude of een poging daartoe altijd te melden bij de Fraudehelpdesk in Apeldoorn.