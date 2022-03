Onderhandelingsteams Kiev en Moskou terug naar hoofdsteden

De delegaties van Rusland en Oekraïne blijven niet in Istanbul voor een tweede dag van vredesonderhandelingen. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat duidelijk nadat volgens Ankara flinke vooruitgang was geboekt. Eerder was sprake van meerdere dagen van overleg, maar de vier uur durende onderhandelingen leverden dinsdag meer op dan waarnemers hadden verwacht.