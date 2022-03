Gündogan voor hele week afgemeld in Tweede Kamer

Het Kamerlid Nilüfer Gündoğan zal nog minstens een week niet aan het werk gaan in de Tweede Kamer, meldde invalvoorzitter Martin Bosma tijdens een debat in de Tweede Kamer. Haar advocaat Geert-Jan Knoops laat weten dat Gündoğan nog niet hersteld is van ziekte.

Het Kamerlid werd vorige week door partijleider Laurens Dassen en Kamerlid Marieke Koekkoek uit de Volt-fractie gezet. Ook toen had zij zich ziek gemeld, omdat ze met koorts in bed lag. Zij miste daardoor de stemming over haar fractielidmaatschap. Veel maakte het niet uit, omdat zij anders alsnog Dassen en Koekkoek tegenover zich had gevonden.

Gündoğan ligt al enige tijd met Volt overhoop, nadat zij eerst werd geschorst en daarna uit de fractie werd gezet om meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Zij vocht dit besluit aan bij de rechter en kreeg gelijk: Gündoğan moest terug in de fractie. Ook raadde de rechter aan dat Dassen en Gündoğan onder begeleiding van een bemiddelaar gingen praten.

Dassen en het partijbestuur van Volt wilden dat Gündoğan eerst haar aangiften van smaad en laster tegen de dertien melders introk. Hier gaf zij geen gehoor aan, maar meldde juist dat zij haar aangiften zou uitbreiden. Dit deed zij mede vanwege een artikel in het NRC, waarin anonieme melders aan het woord kwamen. Voor Volt was dit voldoende om Gündoğan zowel uit de fractie als de partij te zetten.