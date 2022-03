Reuters: ECB werkt aan omwisselsysteem voor Oekraïense grivna

De Europese Centrale Bank (ECB) is bereid een systeem op te zetten voor het wisselen van de Oekraïense grivna’s van vluchtelingen voor euro’s. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een document van de centrale bank. Voorwaarde is wel dat de Europese Unie garant staat voor het risico dat de ECB loopt.

Zo’n 4 miljoen Oekraïners zijn vanwege de oorlog hun land ontvlucht naar de Europese Unie. Zij hebben vaak een probleem als ze geld in contanten bij zich hebben. Wisselkantoren willen de grivna’s niet altijd innemen omdat zij die nergens meer kunnen inleveren voor euro’s. Een speciale faciliteit van de ECB zou dat probleem op kunnen lossen.

In Nederland werken de banken ook aan het mogelijk maken dat Oekraïense vluchtelingen een bankrekening kunnen openen, liet de Betaalvereniging Nederland eerder al weten. Oekraïners kunnen wel gewoon geld van hun rekening opnemen of betalingen doen met hun eigen spaargeld als hun bankpas of creditcard hier wordt geaccepteerd.