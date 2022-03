Van der Burg: noodwet opvang vluchtelingen is nederlaag

Dat stelde Van der Burg in het vragenuurtje na vragen van GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. Zij maakt zich grote zorgen over de erbarmelijke omstandigheden van asielzoekers in Ter Apel. Dat aanmeldcentrum puilt uit. Ook Van der Burg maakt zich grote zorgen, maar vindt dat alle gemeenten alleen al uit solidariteit Ter Apel moeten helpen.

Statushouders die al aan een gemeente zijn toegewezen moeten door die gemeente snel aan onderdak worden geholpen. Per gemeente gaat het om maximaal twintig statushouders; voormalige asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Dat heeft Van der Burg met de burgemeesters afgesproken, zo zei de staatssecretaris in het Vragenuur. Dat kan bijvoorbeeld in een hotel.