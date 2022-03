Belgische krant: topman van PostNL België opgepakt

De topman van PostNL België, Rudy Van Rillaer, is opgepakt door de Belgische politie. Dat meldt de krant Het Laatste Nieuws. Het Nederlandse moederbedrijf PostNL bevestigt dat een aantal collega’s wordt verhoord, maar doet geen mededelingen over wie het gaat.

De Belgische politie pakte maandag bij invallen bij depots van PostNL negen mensen op. Volgens een woordvoerster van PostNL België zitten nog drie van de negen vast. Het Laatste Nieuws stelt dat Van Rillaer een van hen is, net als de ‘operations manager’ en een derde medewerker.

De drie worden er volgens Het Laatste Nieuws van beschuldigd leiding te geven aan een criminele organisatie en er zou ook sprake zijn van mensenhandel en valsheid in geschrifte. De raadkamer zal vrijdag over hun detentie beslissen, aldus de krant.

Ondertussen blijven twee depots van het postbedrijf, in Wommelgem en Willebroek, verzegeld. De pakjes die daar liggen, kunnen voorlopig niet bezorgd worden. PostNL is al langer doelwit van de Belgische autoriteiten vanwege onder meer vermeende misstanden rond zwartwerk en deeltijdwerk. In november werd het depot in Wommelgem ook al enkele dagen verzegeld. PostNL heeft momenteel negen pakkettendepots in België en één sorteercentrum.