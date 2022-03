Honderdduizenden Oekraïners voor de zomer aan het werk in Polen

Ongeveer een derde van de naar schatting twee miljoen Oekraïners die een veilig heenkomen in buurland Polen hebben gezocht, zullen tegen de zomer aan het werk zijn. Dat blijkt uit een overzicht van driehonderd Poolse bedrijven. Honderd daarvan hebben al Oekraïners in dienst en 75 zijn dat van plan. Het gaat vooral om hotels, restaurants en andere horecaondernemingen.

De werkloosheid is afgenomen en de Poolse arbeidsmarkt kampt met tekorten en Oekraïners zijn dan ook erg welkom. Veel vacatures kunnen niet worden ingevuld omdat jonge Polen emigreren voor beter betaalde banen. Grofweg de helft van de twee miljoen Oekraïners die voor de coronapandemie in Polen werkten is ook doorgereisd naar landen als Duitsland, of teruggegaan naar eigen land. Door de oorlog zijn velen weer naar Polen getrokken.

Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne is ruim een maand na het begin van de oorlog opgelopen tot ruim 3,9 miljoen, melden de Verenigde Naties. Het leeuwendeel is naar Polen gevlucht, anderen naar buurlanden als Roemenië, Moldavië, Hongarije en Slowakije. De Poolse grenswacht heeft inmiddels 2,34 miljoen mensen doorgelaten. Maandag waren het er 21.000.