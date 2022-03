Deloitte gaat Kamer waarschijnlijk bijpraten over mondkapjesdeal

Er is nog geen datum vastgelegd voor de bijpraatsessie. De briefing zou deze week al kunnen plaatsvinden, of anders volgende week, aldus PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.

De Tweede Kamer wilde naar aanleiding van de publicatie een feitenrelaas van het ministerie, maar dat komt er vooralsnog niet. Minister Conny Helder (Langdurige Zorg), die nu over de kwestie gaat, wil eerst het onderzoek van Deloitte afwachten. De resultaten daarvan worden voor het zomerreces verwacht. De verwachte publicatiedatum is al meerdere keren uitgesteld.

Helder bood al aan dat de Kamer een zogeheten technische briefing kan krijgen. Kuiken is daar niet tevreden mee. Zij wil hierover Helder en De Jonge bevragen. Ook die laatste verwees vorige week naar het onderzoek. Een technische briefing is geen debat: er worden alleen inhoudelijke vragen gesteld. Het is nog niet bekend of de briefing openbaar zichtbaar is, of achter gesloten deuren wordt gehouden.