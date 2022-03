Rode Kruis: 18 miljoen Oekraïners hebben hulp nodig

Naar schatting achttien miljoen mensen in Oekraïne hebben volgens het Rode Kruis humanitaire hulp nodig. Dat heeft voorzitter Francesco Rocca van het internationale Rode Kruis dinsdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Genève. ‘Niemand in Oekraïne wordt gespaard in het conflict.’ Voor de Russische aanval op 24 februari telde het land ruim 44 miljoen inwoners.

Sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne hebben de Verenigde Naties en haar partnerorganisaties volgens de VN slechts 900.000 mensen kunnen opvangen die in nood verkeren. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR maakte vrijdag bekend dat in totaal ongeveer 3,9 miljoen mensen Oekraïne zijn ontvlucht.

De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de VN uitte vrijdag zijn diepe bezorgdheid over de voedselvoorziening in Oekraïne. Uit enquêtes die onlangs zijn gehouden in 19 van de 24 provincie in het land komt naar voren dat er in meer dan 40 procent van de onderzochte gebieden binnen drie maanden voedseltekorten worden verwacht. Onzeker is of er geoogst kan worden, of nieuwe gewassen kunnen worden geplant en de veehouderij tijdens de oorlog kan doordraaien, aldus de FAO.