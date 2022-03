Defensieminister Rusland: hoofddoelen eerste fase bereikt

Volgens de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe is de Oekraïense militaire capaciteit drastisch gereduceerd en is daarmee het hoofddoel van de eerste fase van de aanval bereikt. Oekraïne heeft volgens hem bijvoorbeeld helemaal geen marine meer. Hij waarschuwde ook dat Rusland ‘op een geëigende manier’ zal reageren als NAVO-landen Oekraïne voorzien van vliegtuigen of luchtafweer.

Het voornaamste doel is nu de regio Donbas te ‘bevrijden’ volgens Sjojgoe. De regio kwam in 2014 in opstand na de afzetting van de gekozen pro-Russische president Viktor Janoekovitsj. Sindsdien was er een oorlog gaande tussen pro-Russische separatisten enerzijds en Oekraïense militairen en milities anderzijds. Volgens Sjojgoe vechten ook buitenlandse huurlingen aan de zijde van Oekraïne en zijn er zeshonderd omgekomen in twee weken tijd.

Sjojgoe sprak tijdens beraad in zijn ministerie waar ook stafchef generaal Valeri Gerasimov bij aanwezig was. Het was voor het eerst sinds 11 maart dat de defensieminister te zien én te horen was. Hij verdween 11 maart uit beeld en was slechts één keer te zien, afgelopen donderdag, tijdens een beraad van de veiligheidsraad van Poetin. Gerasimov was recent ook enige tijd uit beeld.

Het is volgens het Kremlin omdat ze het zo druk hebben met ‘de speciale militaire operatie in Oekraïne’ en geen tijd voor de media meer hebben. Geruchten deden de ronde dat de legerleiders in de problemen zijn geraakt door de trage of vastgelopen opmars in Oekraïne.