Adyen en ING helpen AEX aan stevige winst

De Amsterdamse AEX-index ging dinsdag flink vooruit dankzij stevige koerswinsten van betaalbedrijf Adyen en ING. Beleggers lijken hoopvol uit te kijken naar de nieuwe onderhandelingsronde over de oorlog in Oekraïne. Russische en Oekraïense delegaties ontmoeten elkaar in de Turkse stad Istanbul.

Het is de eerste keer in twee weken dat vertegenwoordigers van beide landen weer fysiek bij elkaar komen, want in de afgelopen weken werd alleen onderhandeld via een videoverbinding. Ook de rijke Russische zakenman Roman Abramovitsj is bij de gesprekken aanwezig, in een bemiddelingsrol op verzoek van de regering in Kiev.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,7 procent hoger op 732,96 punten. De MidKap won 1,4 procent tot 1065,38 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 2,3 procent, ondanks een daling van het consumentenvertrouwen in Duitsland en Frankrijk door de oorlog in Oekraïne. Londen klom 1,3 procent.

AEX-bedrijven

Alle 25 AEX-bedrijven stonden in het groen. Adyen won ruim 5 procent. ING en Just Eat Takeaway volgden met plussen van 3,2 procent en 2,9 procent. Randstad steeg ruim 2 procent. Topman Jacques van den Broek neemt dinsdag na 34 jaar afscheid bij de uitzender. Sinds 2014 had hij de leiding bij het bedrijf. Van den Broek wordt opgevolgd door Sander van ‘t Noordende.

In de MidKap zette InPost (plus 6 procent) de opmars voort. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes werd maandag al een vijfde meer waard door overnamespeculatie. WDP won 1 procent. Het logistiek vastgoedbedrijf heeft via een dochteronderneming een belang genomen in de Zweedse branchegenoot Catena.

Fugro steeg 1,9 procent bij de kleinere bedrijven. De bodemonderzoeker heeft een contract gekregen van QatarEnergy als onderdeel van een herontwikkelingsproject van olievelden aan de kust van Qatar.

Fastned

Fastned werd dik 3 procent lager gezet. De uitbater van laadstations voor elektrische auto’s heeft zijn omzet vorig jaar bijna verdubbeld. Tegelijkertijd liep het nettoverlies sterk op. Het Nederlandse bedrijf kampte in de tweede helft van het jaar onder andere met de sterk gestegen elektriciteitsprijzen.

De olieprijzen lieten enige stabilisatie zien na de forse koersdalingen op maandag die werden veroorzaakt door de vrees dat de lockdown in Shanghai de Chinese vraag naar olie zal raken. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 105,72 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 112,46 dollar per vat. De euro was 1,1037 dollar waard, tegen 1,0946 dollar een dag eerder.