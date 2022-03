Advocaten zien geen heil meer in liquidatieproces Marengo

De advocaten van een van de hoofdverdachten in het omvangrijke liquidatieproces Marengo zijn opnieuw hard in aanvaring gekomen met de rechtbank. De advocaten van Mohamed R. vinden dat zij in hun verdediging ‘zwaar worden belemmerd’, onder meer door beperkingen in de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught. Om die reden willen ze niet meer naar de rechtbank komen voor het vervolg van het proces.

Op de vraag van een van de rechters hoe die beslissing er formeel uit gaat zien, schoot advocaat Christian Flokstra uit zijn slof. ‘Dit is nou precies het probleem. U maakt zich daar druk om, terwijl u zich er druk om zou moeten maken dat wij geen actieve verdediging kunnen voeren.’ De rechtbank gaf dinsdag aan zich te willen beraden op de situatie. Flokstra en zijn collega Nico Meijering hebben te kennen gegeven dat zij pas willen terugkeren in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp als zij hun pleidooi gaan houden, later dit jaar.

Marengo draait om meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Hoofdverdachte is Ridouan Taghi. De zaak kwam onder meer aan het rollen toen kroongetuige Nabil B. zich meldde. B. en Mohamed R. waren vroeger goede vrienden van elkaar, maar sinds B. is overgelopen naar justitie kwam dat al meerdere keren tot een stevige verbale aanvaring in de rechtbank.

Afronding

De zaak, die nu al bijna vier jaar loopt, gaat voorzichtig richting afronding. Vanaf juni komt het requisitoir van het Openbaar Ministerie wat uitmondt in de strafeisen tegen de zeventien verdachten.

De strafzaak is de afgelopen jaren opgeschrikt door meerdere ernstige incidenten. Daags nadat het Openbaar Ministerie bekend had gemaakt dat het over een kroongetuige beschikte, werd diens broer doodgeschoten in Amsterdam-Noord. In september 2019 werd B.’s advocaat Derk Wiersum bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. In juli vorig jaar volgde in de binnenstad van Amsterdam de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die sinds de zomer van 2020 optrad als adviseur en vertrouwenspersoon van de kroongetuige.