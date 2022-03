Luchtvaartmaatschappij Emirates blijft op Rusland vliegen

Luchtvaartmaatschappij Emirates blijft ondanks de vele sancties tegen Rusland gewoon naar dat land vliegen. Volgens de leiding van het bedrijf wordt de dienstverlening pas gestaakt als daar door de eigenaar opdracht toe wordt gegeven. Emirates is eigendom van de overheid van Dubai, één van de Verenigde Arabische Emiraten.

De Verenigde Arabische Emiraten hebben tot nu toe geweigerd partij te kiezen tussen westerse bondgenoten en Rusland. Het land heeft zich ook niet aangesloten bij de wereldwijde sancties die aan Moskou zijn opgelegd vanwege de invasie van Oekraïne.

Volgens Emirates veroorzaakt het Oekraïne-conflict een fundamentele verandering in de wereldeconomie, ook voor de burgerluchtvaart. Zeker als de kwestie niet snel wordt opgelost. Meerdere luchtvaartmaatschappijen vliegen vanwege de oorlog in Oekraïne niet meer van en naar Rusland. Ook omdat het Russische luchtruim gesloten is als tegenreactie op de sancties tegen Rusland.

Russische maatschappijen als Aeroflot vliegen ook alleen nog maar binnen de landsgrenzen, met uitzondering van Belarus. Veel luchtvaartmaatschappijen uit het land maken gebruik van vliegtuigen die eigendom zijn van leasemaatschappijen. Uit angst dat die bedrijven de vliegtuigen opeisen als ze buiten Rusland landen, heeft het land luchtvaartmaatschappijen eerder opgeroepen niet meer buiten Rusland en Belarus te vliegen met die toestellen.