Berlijn blaast nieuw leven in plan prefabwoningen vluchtelingen

Het plan stamt uit de vluchtelingencrisis van 2015/2016. Het betrof zestig projecten voor prefabwoningen voor migranten en vluchtelingen. Minder dan de helft van die bouwprojecten is daadwerkelijk uitgevoerd. Volgens Giffey liggen er dus nog 33 projecten voor prefabwoningen in de la. Die kunnen nu worden uitgevoerd voor noodwoningen voor Oekraïners. ‘We kunnen ze in eerste instantie gebruiken om vluchtelingen te huisvesten. In de toekomst worden dat allemaal appartementen voor stagiaires of studenten. Die plekken hebben we ook hard nodig’, zei Giffey volgens de Berliner Morgenpost.

De opvang van de verwachte grote aantallen Oekraïners vormt in meerdere landen een uitdaging. Vlaanderen heeft besloten zo nodig tot vijftien nooddorpen uit de grond te stampen voor vluchtelingen uit Oekraïne. De Nederlandse staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei afgelopen week op zoek te zijn naar plekken om ‘grootschalige opvang neer te zetten’. Hij zei niet aan wat voor bouwprojecten hij daarbij dacht.