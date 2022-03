IAEA-baas Grossi in Oekraïne voor besprekingen over kerncentrales

Directeur-generaal Rafael Grossi van het internationaal atoomagentschap (IAEA) is in Oekraïne voor besprekingen met hoge regeringsfunctionarissen over de veiligheid van nucleaire installaties in het land. De IAEA maakt zich grote zorgen vanwege de oorlog die in Oekraïne woedt na de Russische inval en wil de Oekraïners bijstand verlenen om een ongeluk te voorkomen.

‘Het militaire conflict brengt de Oekraïense kerncentrales en andere faciliteiten met radioactief materiaal in ongekend gevaar’, zegt Grossi. ‘We moeten dringend actie ondernemen om ervoor te zorgen dat ze veilig kunnen blijven opereren en het risico op een nucleair ongeval dat ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en het milieu, zowel in Oekraïne als daarbuiten, kunnen verminderen.’

De IAEA-baas is van plan een van de kerncentrales te bezoeken, maar welke dat is laat de organisatie in het midden. De IAEA zegt concrete en gedetailleerde plannen te hebben opgesteld om de veiligheid van de kerncentrales in Oekraïne te waarborgen. ‘Er zijn al meerdere close calls geweest. We kunnen het ons niet veroorloven nog meer tijd te verliezen’, aldus Grossi. ‘Dit conflict veroorzaakt nu al onvoorstelbaar menselijk lijden en vernietiging. De expertise en capaciteiten van de IAEA zijn nodig om te voorkomen dat dit ook tot een nucleair ongeval leidt.’

Grossi houdt waarschijnlijk later deze week een persconferentie bij zijn terugkeer in Wenen waar het IAEA-hoofdkantoor is gevestigd.