Oekraïense vluchtelingen verlaten vaker hun gastgezin

Precieze cijfers over het aantal afgebroken verblijven bij Nederlanders thuis, zijn er niet. Het is ook niet bekend hoeveel Oekraïners überhaupt bij particulieren zijn ondergebracht. Sommige mensen zijn op eigen gelegenheid naar Nederland gekomen en verblijven bij vrienden of familieleden die hier al woonden, buiten de officiële wegen om.

De regio Utrecht ziet ook dat vluchtelingen terugkeren naar de opvang. Het kan bijvoorbeeld blijken dat een woning toch niet geschikt is om er langer te blijven, of dat het een te grote inbreuk is op iemands privacy. ‘In slechts een enkel geval moet het beëindigd worden, bijvoorbeeld omdat karakters te veel verschillen waardoor een onprettige sfeer ontstaat’, aldus de Veiligheidsregio Utrecht.

Cultuurverschillen

Volgens de Veiligheidsregio Hollands Midden kunnen cultuurverschillen een rol spelen. ‘Het eetpatroon is echt anders, maar gedrag kan ook echt anders zijn’, aldus de regio, waar onder meer Leiden en Gouda onder vallen. Daarnaast is er soms een onoverkomelijke taalbarrière, kan het lastig zijn dat vluchtelingen geen eigen ruimte hebben, en hebben ze soms trauma’s door de oorlog.

Brabant-Zuidoost zegt dat Nederlanders bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ‘met goede bedoelingen hun hart open hebben gezet’. Maar bij sommige gastgezinnen zijn de ‘wittebroodsweken’ nu voorbij. ‘We zien dat steeds meer particuliere gezinnen hun vluchtelingen komen afleveren bij onze registratieplek in Eindhoven. Deze vluchtelingen hebben al een heel lastige weg achter de rug. Veel vrouwen hebben hun mannen in Oekraïne achtergelaten. Ze hebben rust nodig om hun emoties een plek te geven en zich veilig te voelen. Als ze weer verhuizen, ga je juist een bron van stress toevoegen.’

De organisatie Takecarebnb, die in opdracht van de overheid de opvang bij gastgezinnen regelt, benadrukte eerder al dat mensen alleen vluchtelingen in huis moeten nemen als ze daar genoeg ruimte, tijd en geld voor hebben. Gastgezinnen die zich bij Takecarebnb melden worden daar ook op gewezen. Brabant-Zuidoost zegt mensen niet te willen ontmoedigen om gastgezin te worden, ‘maar we willen mensen er wel bewust van maken dat het zwaar kan zijn’.