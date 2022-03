Onderhandelingen Kiev en Moskou in Istanbul van start

Delegaties uit Rusland en Oekraïne hebben hun onderhandelingen hervat die een einde aan de oorlog in Oekraïne moeten maken. Handen schudden was er in Istanbul niet bij, werd gemeld op de Oekraïense televisie.

De Oekraïense onderhandelaar en presidentieel adviseur Michailo Podoljak zei op Twitter dat de basisprincipes van het onderhandelingsproces het voornaamste gesprekspunt zijn. Maar er wordt gewerkt aan ‘het hele spectrum van omstreden onderwerpen’.

Voorafgaande aan de onderhandelingsronde had de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn Russische en Oekraïense collega’s gesproken. Hij herhaalde zijn oproep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en dat beide partijen er voordeel bij hebben de wapens snel te laten zwijgen.

De verwachting is niet dat er snel resultaat wordt geboekt in het presidentiële Dolmabahce-paleis in Istanbul. Naar verluidt is daar ook de rijke Russische zakenman Roman Abramovitsj aanwezig, in een bemiddelingsrol op verzoek van de regering in Kiev.

The Wall Street Journal meldde eerder dat hij en zeker twee hoge leden van de Oekraïense delegatie symptomen van een mogelijke vergiftiging hadden, maar dat is weersproken door Oekraïne en de VS. Minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba waarschuwde de onderhandelaars evenwel niet te eten of drinken en bij voorkeur niets aan te raken, zei hij tegen Sky News.