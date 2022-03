Londen verloor ruim 7000 financiële banen na brexit

De brexit heeft ervoor gezorgd dat iets meer dan 7000 banen in de financiële sector van Londen zijn verplaatst naar de Europese Unie. Dat zijn minder arbeidsplaatsen dan aanvankelijk gevreesd, maar volgens accountants- en advieskantoor EY kunnen de aantallen oplopen. Door de brexit hadden Britse banken niet langer automatisch een vergunning om in de EU actief te zijn.

Vanwege het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zijn volgens EY 7400 banen verplaatst naar de overgebleven lidstaten van het landenblok. Dat is iets minder dan de 7600 banen die het kantoor eind 2020 voorspelde. Het is ook een veel lager aantal dan de 12.500 banen waar financieel dienstverleners rond het brexitreferendum in 2016 voor waarschuwden.

Parijs trok de meeste werknemers uit de Londense financiële sector aan. Hier kwamen wegens de brexit 2800 mensen te werken. Frankfurt en Dublin volgden met respectievelijk 1800 en 1200 financiële werkplekken die in de Britse hoofdstad gevestigd waren.

Vestigingen EU

Volgens EY is de verschuiving van banen van het Verenigd Koninkrijk naar EU-landen nog niet voorbij. Zo is het goed mogelijk dat vestigingen in de EU van banken in Londen meer personeel nodig hebben. De Europese Centrale Bank is namelijk bezig te controleren of kantoren in lidstaten genoeg personeel hebben om een binnen de EU erkende bankvergunning voor af te geven.

Het Verenigd Koninkrijk en de EU kwamen eind 2020, na een overgangsperiode van elf maanden, tot een brexitakkoord waarin veel afspraken over wederzijdse handel stonden. Voor de financiële sector zijn er nog geen definitieve afspraken. Brussel en Londen moeten nog tot overeenkomst komen waarin ze beloven elkaars toezicht op de financiële sector als gelijkwaardig te beschouwen. Dat maakt het gemakkelijker om in de EU en het Verenigd Koninkrijk tegelijk zaken te doen. De EU heeft voorgesteld om een tijdelijke overeenkomst voor grensoverschrijdende financiële diensten, die tot juni zou duren, te verlengen.