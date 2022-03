Prins Andrew aanwezig bij herdenkingsdienst voor Philip

De Britse prins Andrew is dinsdag aanwezig bij de herdenkingsdienst voor zijn vader, prins Philip. De 62-jarige in opspraak geraakte Andrew stond op de lijst van genodigden, maar zijn aanwezigheid is dinsdagochtend ook daadwerkelijk meegenomen in de planning van de dag, aldus een verklaring van Buckingham Palace.

Het is de eerste keer sinds de begrafenis van zijn vader dat Andrew weer in het openbaar verschijnt. De broer van prins Charles raakte in opspraak toen de Amerikaanse Virginia Giuffre beweerde dat de hertog van York haar jaren geleden meerdere keren heeft misbruikt toen ze nog minderjarig was. De zaak kwam begin maart ten einde toen Andrew een schikkingsbedrag betaalde.

Prins Philip, de man van koningin Elizabeth, overleed op 99-jarige leeftijd in zijn slaap, op 9 april vorig jaar. De herdenkingsdienst wordt onder anderen bijgewoond door koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix. Ook koningin Margrethe van Denemarken, koning Filip en koningin Mathilde van België, koning Felipe en koningin Letizia van Spanje en koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden zitten dinsdag in de banken van Westminster Abbey in Londen. Het Noorse koningspaar heeft afgezegd omdat koning Harald vorige week corona opliep.

Ook prins Harry, de kleinzoon van Philip, en zijn vrouw Meghan zijn niet aanwezig bij de dienst. Harry voelt zich niet veilig in het Verenigd Koninkrijk en blijft daarom thuis in Californië, waar hij en Meghan wonen met hun kinderen Archie (2) en Lilibet (9 maanden).