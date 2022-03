Rutte mag toch bij toespraak Zelenski in Kamer aanwezig zijn

Premier Mark Rutte mag donderdag toch bij de toespraak van de Oekraïense president Volodomir Zelenski in de Tweede Kamer aanwezig zijn. Dat heeft voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer op Twitter laten weten.

Rutte meldde maandag dat hij graag bij de videotoespraak wilde zijn, maar dat de Kamer dit niet wilde. Een dag later laat Bergkamp weten premier Rutte en ministers Kajsa Ollongren (Defensie) en Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) als gast te hebben uitgenodigd.

De bewindslieden krijgen een plekje in de Voorzittersloge van de Tweede Kamer. ‘Zo kunnen zij de toespraak direct volgen. Zij maken gebruik van deze uitnodiging’, aldus Bergkamp. Na het optreden van Zelenski is er een Kamerdebat over de toespraak.