Nederlanders gaven in 2021 3,8 miljard euro uit aan e-learning

Nederlanders besteedden in het afgelopen jaar 3,8 miljard euro aan e-learning, waarbij de online-opleidingen steeds vaker door de werkgever worden betaald. Daarnaast werd 15 procent van de online-opleidingen in een abonnementsvorm afgenomen. Dit blijkt uit de E-learning Monitor, een onderzoek van Multiscope onder ruim 3000 personen.

In het afgelopen jaar volgden 3,6 miljoen Nederlanders één of meerdere online-opleidingen. Per persoon werd er gemiddeld 1036 euro aan deze opleidingen besteed. Personen tussen de 35 en 49 jaar besteden met een gemiddelde van 1567 euro het meest aan online-opleidingen in vergelijking met 18 tot 34-jarigen (900 euro) en 50-plussers (648 euro).

Van de online-opleidingen is ruim de helft betaald door de werkgever. In de voorgaande meting bedroeg dit percentage nog 42 procent. Bijna twee op de vijf opleidingen worden door de consument zelf betaald en slechts 2 procent wordt door de overheid gefinancierd.

Bijna één op de zeven opleidingen is betaald in een abonnementsvorm, waarbij mannen vaker gebruik maken van een abonnement dan vrouwen. Bovendien hebben 18 tot 34-jarigen vaker een e-learningabonnement dan 50-plussers.