Erdogan sprak Russische en Oekraïense collega over onderhandeling

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn Russische en Oekraïense collega gesproken voordat de onderhandelingen over de oorlog in Oekraïne in Istanbul van start gaan. Hij herhaalde zijn wens dat beide partijen de wapens snel laten zwijgen. Volgens hem bewegen zaken in een positieve richting. De verwachtingen zijn evenwel niet hooggespannen.

Ruim een maand na het begin van de oorlog spreken delegaties van beide kanten elkaar vanaf 09.30 uur in het presidentiële Dolmabahce-paleis in Istanbul, meldde Erdogans kantoor. Voordien hebben Turkse bemiddelaars apart een gesprek met de twee delegaties.

Op 10 maart ontmoetten de buitenlandministers van Oekraïne en Rusland elkaar al in de Zuid-Turkse badplaats Antalya, maar dat leverde niet veel concreets op. Eerder waren er al drie onderhandelingssessies in Belarus en ook waren er gespreksrondes per video, die eveneens erg moeizaam verliepen.

Oekraïne wil dat de Russische troepen zich terugtrekken en veiligheidsgaranties van de Russen. Rusland eist onder meer dat Kiev afziet van NAVO-lidmaatschap en de twee staatjes in de oostelijke Donbas-regio’s erkent als onafhankelijk en de in 2014 ingelijfde Krim erkent als Russisch.