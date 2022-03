Khalid & Sophie trekt maandag minder kijkers dan eerste week

Het talkshowduo vult het tijdslot in de vooravond van NPO 1 dat tot en met afgelopen vrijdag werd ingenomen door Margriet van der Linden en haar programma M. Vorige week werd bekend dat M ‘in goed overleg’ zou stoppen. Khalid & Sophie zou sowieso volgens planning de plek van M in het uitzendschema weer innemen, maar het is nog onbekend welk programma na dit seizoen wordt uitgezonden.

Het best bekeken programma van de maandagavond was het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1, waar zo’n 2 miljoen mensen naar keken. Ook het half acht nieuws op RTL 4 (1,34 miljoen), Radar op NPO 1 (1,27 miljoen), Spoorlos op NPO 1 (1,23 miljoen) en De Avondshow met Arjen Lubach op NPO 1 (1,16 miljoen) staan aan de bovenkant van de lijst. Het best bekeken SBS-programma was Chateau Bijstand met 1,04 miljoen kijkers.