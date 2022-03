Chinese vastgoedbedrijven onderuit op beurs in Hongkong

Grote Chinese vastgoedbedrijven verloren dinsdag fors aan waarde op de beurs in Hongkong. Vorige week werd al duidelijk dat het noodlijdende Evergrande de jaarcijfers niet op tijd kan publiceren en de handel in dat aandeel ligt al ruim een week stil. Vanaf 1 april wordt de handel in het aandeel van branchegenoot Sunac om dezelfde reden stilgelegd.

Sunac verloor ruim 21 procent en Shimao Group bijna 6 procent. Volgens de beursregels van Hongkong moeten bedrijven hun voorlopige jaarcijfers voor 31 maart publiceren maar een aantal vastgoedbedrijven heeft al laten weten dat ze dat niet gaan halen. De Chinese vastgoedsector zit na jaren van ongekende groei, die vooral werd gefinancierd met gigantische schulden, in financiële nood. Grote projectontwikkelaars als Evergrande gaan gebukt onder een enorme schuldenlast en worstelen om die schulden af te betalen.

JD Health was een van de winnaars in Hongkong. Het aandeel van de gezondheidstak van het Chinese e-commercebedrijf JD.com steeg 16 procent na publicatie van zijn jaarcijfers. De Hang Seng-index noteerde tussentijds een plus van 0,8 procent.

Daling

De beurs in Shanghai daalde 0,1 procent. De Chinese overheid heeft strenge coronabeperkingen ingesteld in de grote havenstad na een golf van besmettingen. De olieprijzen gingen maandag hard omlaag door de vrees dat de lockdown in Shanghai de vraag naar olie zal raken. Shanghai is goed voor zo’n 4 procent van alle olie die China gebruikt.

Vanaf 5 april gaat Japan de export van luxegoederen naar Rusland verbieden vanwege de oorlog in Oekraïne. Dan wordt onder meer de uitvoer van luxeauto’s, likeuren, cosmetica en kunst aan banden gelegd. De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 1,1 procent hoger op 28.252,42 punten. Vanwege de ingang van de zomertijd in Europa sluit de Japanse beurs om 08.00 uur Nederlandse tijd, aangezien Japan geen zomertijd kent. De Kospi in Seoul steeg 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney won 0,7 procent.