Canadees gasproject kan worden versneld om Europa te bevoorraden

Het project van LNG Newfoundland en Labrador om aardgas uit de offshoreolieproductie te winnen en vloeibaar te maken, zou met twee jaar kunnen worden vervroegd. Daarmee zou het bedrijf in 2028 kunnen beginnen met leveren, zei topman Leo Power van het bedrijf. De exportterminal zal jaarlijks 2,6 miljoen ton vloeibaar gemaakt aardgas kunnen produceren.

Het project zou het voordeel hebben dat Newfoundland, de meest oostelijk gelegen provincie van Canada, bijna de helft van de afstand tot Europa is dan de lng-terminals in de Golf van Mexico. Ook wordt de fabriek aangedreven door waterkracht, waardoor de uitstoot minimaal zou blijven, aldus Power.

Ing-fabrieken

Canada heeft momenteel geen lng-fabrieken en hoewel er talloze projecten zijn voorgesteld, is er momenteel slechts één in aanbouw voor de kust van de Stille Oceaan. De Canadese regering is echter wel in gesprek met Europese landen om hen uiteindelijk aardgas te leveren, zei Jonathan Wilkinson, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, vorige week.

Gasprojecten op de Atlantische Oceaan kampen met grote uitdagingen. Een voorstel van Énergie Saguenay voor een lng-fabriek in Quebec werd door zowel de federale als de provinciale overheid afgewezen. Het plan van Pieridae Energy voor een lng-fabriek in Nova Scotia die gas uit Alberta zou gebruiken, is volgens topman Alfred Sorensen nog op zoek naar een investeerder om door te kunnen gaan.