Japan verbiedt export luxegoederen naar Rusland

Japan gaat de export van luxegoederen naar Rusland verbieden. Per 5 april is het niet meer mogelijk voor Japanse bedrijven om spullen als luxeauto’s, motorfietsen, likeuren, cosmetica, modeartikelen en kunst naar Rusland uit te voeren. De exportban is een reactie op de invasie van Rusland in Oekraïne. Het Japanse ministerie van Economie en Handel kondigde de maatregel dinsdag aan.

Door de oorlog in Oekraïne zijn tegen Rusland strenge sancties ingesteld door onder ander de Europese Unie, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ook landen die Rusland gunstiger gezind zijn zoals China, lijken voorzichtiger te worden met zakendoen met de Russen.