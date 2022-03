Plan energieleveranciers tegen energiearmoede

Energieleveranciers Eneco, Essent, Greenchoice en Vattenfall komen in actie tegen energiearmoede. Vanwege de opgelopen prijzen van onder andere gas en elektriciteit komen steeds meer huishoudens in de financiële problemen. Om consumenten bij te staan worden via het initiatief onder andere tips gegeven om energie te besparen. Daarnaast gaat het onder andere om een energiecoach aan huis.

De bedrijven trekken in het actieplan op met de Nederlandse Schuldhulproute, een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen die zich inzet voor een financieel gezond Nederland. Ook stichting SchuldenLabNL, die als doel heeft Nederland schuldenzorgvrij te maken, is onderdeel van het initiatief.

De partijen wijzen huishoudens ook op de mogelijkheden van bestaande financiële regelingen, zoals de overheidscompensatie van 800 euro die voor sociale minima beschikbaar is gesteld. Volgens de initiatiefnemers van de ‘energiehulproute’ is het zaak om mensen met financiële zorgen in een vroeg stadium te wijzen op de mogelijkheden die er zijn om de energierekening betaalbaar te houden.

Eneco meldde onlangs nog dat de energiearmoede in Nederland het afgelopen jaar sterk toenam. Vattenfall noemde een hogere energierekening eerder onvermijdelijk. Voorlichtingsinstituut Nibud waarschuwde dat de stijgende prijzen voor meer armoede in Nederland zullen zorgen. Volgens het instituut kunnen honderdduizenden huishoudens in de problemen komen.