Parijse huurder moet ruim twee ton betalen vanwege Airbnb-verhuur

Een huurder van een driekamerappartement in Parijs moet zijn huisbaas bijna 221.000 euro betalen omdat hij het appartement tussen 2016 en 2020 illegaal verhuurde op Airbnb. De man verhuurde z’n huurwoning 329 keer en ontving daarvoor 198.000 euro. In het huurcontract stond dat de man de plek niet zonder toestemming mocht onderverhuren.

Bovenop het verdrag dat hij verdiende, komt een bedrag van 11.370 euro aan achterstallige huur en 11.500 aan reparaties.

De eigenaren van het appartement kwamen er pas in 2020 achter dat hun woning op Airbnb werd verhuurd. Uit data die ze bij het platform opvroegen bleek dat de man de plek 1114 dagen verhuurd had voor gemiddeld 178 euro per dag. Zelf vroegen ze 1380 euro per maand.