De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is opgenomen in het ziekenhuis, meldt de minister van Communicatie Fabio Faria. Hij gaf geen details over de reden van de opname.

In 2018 werd de 67-jarige president neergestoken tijdens een campagnebijeenkomst in de staat Minas Gerais. De afgelopen jaren heeft hij verschillende operaties ondergaan om daarvan te herstellen.